Che vergogna un famoso cantante di Sanremo ha dato della tr0ia ad Andrea Delogu | chi è?

A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo, riemerge un retroscena che ha lasciato molti senza parole. Protagonista del racconto è Andrea Delogu, che in un’intervista ha ricordato un episodio spiacevole vissuto dietro le quinte della kermesse. Un commento sessista, pronunciato – a suo dire – da un artista molto noto e non più giovanissimo, avrebbe segnato uno dei momenti più imbarazzanti della sua carriera. Che squallore il cantante di Sanremo che ha offeso pesantemente Andrea Delogu: il racconto della conduttrice. Durante un’intervista rilasciata al podcast di Skuola.net, Delogu ha ricordato quanto accaduto negli anni in cui conduceva la diretta di Rai Radio 2 dal Festival. 🔗 Leggi su Donnapop.it

