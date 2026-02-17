Andrea Delogu retroscena choc sul cantante di Sanremo | Mi ha detto che sono una t…a
Andrea Delogu rivela che il cantante di Sanremo le ha rivolto parole offensive durante un'intervista, accusandola di essere una
A distanza di mesi da quell’intervista, un frammento di racconto è tornato improvvisamente a circolare sui social, riaccendendo un dibattito che sembrava ormai archiviato. L’account ufficiale di Skuola.net ha infatti ripubblicato su TikTok un estratto di una chiacchierata rilasciata circa nove mesi fa da Andrea Delogu, riportando l’attenzione su un episodio avvenuto durante il Festival di Sanremo. Un fatto che, nelle parole della conduttrice, resta ancora oggi difficile da dimenticare. Nel video rilanciato sui social, Delogu ricorda quel momento con lucidità e un filo di amarezza. “Conducevo la diretta radio per Rai Radio 2, è arrivato un cantante .🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Andrea Delogu e la brutta esperienza a Sanremo: “Un cantante molto amato mi diede della tr**a”
Andrea Delogu ha raccontato di aver vissuto un episodio spiacevole a Sanremo, dopo che un cantante molto amato le rivolse pesanti parole.
"Tro**". Andrea Delogu insultata pesantemente da un big della musica: il retroscena sul Festival di Sanremo
Andrea Delogu è stata pesantemente insultata da un noto artista della musica, a causa di un commento fatto in passato.
ANDREA DELOGU il mio cane Non ne vuol sapere di salire le scale
Argomenti discussi: Sanremo, Andrea Delogu insultata pesantemente da un big: Avrei voluto saperlo, il racconto imbarazzante; retroscena di andrea delogu: offesa ricevuta durante sanremo.
Tro**. Andrea Delogu insultata pesantemente da un big della musica: il retroscena sul Festival di SanremoSolo due giorni fa, l'account ufficiale di Skuola.net ha ripubblicato su TikTok l'estratto di un'intervista che Andrea Delogu rilasciò circa 9 mesi fa. Si tratta di un passaggio su un fatto - ... today.it
retroscena di andrea delogu: offesa ricevuta durante sanremoAndrea Delogu svela un episodio spiacevole avvenuto durante la diretta radio del Festival di Sanremo: un cantante famoso avrebbe pronunciato un insulto sessista alle sue spalle. notizie.it
#AndreaDelogu rivela un aneddoto imbarazzante di uno scorso #FestivaldiSanremo. A pochi giorni dall’inizio del prossimo Festival di Sanremo, Andrea Delogu ha pubblicato sul suo profilo di Tik-Tok il video di una vecchia intervista dove ha raccontato un an - facebook.com facebook