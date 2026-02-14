Sugar Ray Robinson conquista il titolo dei pesi medi a Chicago nel 1951
Nel 1951, Sugar Ray Robinson vince il titolo dei pesi medi a Chicago, dimostrando la sua forza senza ricorrere a trucchi. Con un pugno deciso e tanta determinazione, Robinson ha conquistato il pubblico con una serie di combattimenti intensi, lasciando il segno già nella prima fase della sua carriera.
sugar ray robinson non ha avuto bisogno di artifici per imporsi: la sua leggenda è nata in modo evidente, costruita passo dopo passo finché l’attenzione si è spostata dall’incertezza all’accettazione. Quando il suo nome è entrato nel vocabolario permanente della boxe, il dibattito aveva già chiuso i conti. Robinson è stato lo standard; chiunque altro è stato messo a raffronto con lui. La boxe aveva visto portare al dominio campioni di rilievo, ma raramente una completezza così palese. Henry armstrong, negli anni ’30, rese evidente che la portata fisica e l’ambizione potevano estendersi oltre una sola categoria, ma la sua eccezionalità rimase un caso isolato. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
