LIVE Milano-Conegliano 2-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | Egonu imprendibile Numia avanti dopo il terzo set 31-29
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31-29 Egonuuuuuuuuuuuuuu! Lo chiude lei e non poteva essere diversamente. L’opposto di Milano grande protagonista nel terzo set! 30-29 Mano out Egonu da zona 2 29-29 Parallela di Haak da zona 2 29-28 Pallonetto di Egonu da zona 2 28-28 Ancora out Egonu da zona 2. Altra occasione gettata al vento da Milano 28-27 Mano out Lanier da zona 4 27-27 Diagonale di Gabi da zona 4 27-26 Diagonale Egonu da seconda linea 26-26 Out Lanier da zona 4, che occasione per la Numia. 26-25 Parallela di Lanier da zona 4 25-25 Mano out Gabi da zona 4 Entra Fahr per Chirichella 25-24 Nettamente out Haak da seconda linea 24-24 Diagonale di Egonu da seconda linea 23-24 Diagonale stretta di Sillah da zona 4 23-23 Vincente Egonu da zona 2 22-23 Diagonale di Haak da zona 2 22-22 Out la diagonale di Sillah da zona 4 21-22 Diagonale di Sillah da zona 4 21-21 Vincente Egonu da zona 2 20-21 Palla spinta lunga per Egonu da zona 2 19-21 Mano out in pipe Sillah 19-20 Errore di Haak da seconda linea. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Conegliano-Scandicci 2-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: venete avanti dopo aver vinto 25-22 il terzo set!
Leggi anche: LIVE Milano-Firenze 1-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: sale in cattedra Paola Egonu, Vero Volley avanti nel terzo set
Su che canale vedere in tv Milano-Conegliano, A1 volley femminile: orario, programma, streaming; Dove vedere Milano-Conegliano in diretta TV e streaming: orario, canale e tutto sul big match di Serie A1; Posticipo di lusso per la Numia Milano: nel tutto esaurito dell'Allianz Cloud la supersfida contro Conegliano; Conegliano nella tana della Numia Vero Volley Milano: super sfida al vertice.
LIVE Milano-Conegliano 1-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: equilibrio nel terzo set, 11-11 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30- oasport.it
Diretta/ Conegliano Milano (risultato finale 3-0): Coppa Italia 2025 alla Imoco, settimo sigillo veneto! - Diretta Conegliano Milano streaming video Rai 2: orario e risultato live della finale di Coppa Italia 2025 di volley femminile, oggi domenica 9 febbraio DIRETTA CONEGLIANO MILANO (RISULTATO FINALE 3- ilsussidiario.net
DIRETTA/ Milano Conegliano (risultato finale 0-3), scudetto ad un passo (volley, oggi 19 aprile 2025) - Sempre Rai Sport è il riferimento per la diretta Milano Conegliano in tv, quindi con sito e app di Rai Play per chi volesse seguire gara- ilsussidiario.net
GAMEDAY Numia Vero Volley Milano vs . Imoco Conegliano 17° Giornata di Campionato LVF Tigotà 18:00 Allianz Cloud - Milano (MI) Diretta su Rai Sport e VBTV (a pagamento) #ImocoVolley #Gameday #pro - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.