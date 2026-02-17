Champions | chi supera i playoff e vola agli ottavi secondo il Supercomputer Opta

Il Supercomputer Opta ha previsto che l’Arsenal ha buone possibilità di passare ai gironi di Champions League, dopo aver analizzato le performance delle squadre nei playoff. La macchina ha considerato fattori come la forma recente e le statistiche delle squadre coinvolte, evidenziando come l’Arsenal sia favorito rispetto ad altre squadre che devono ancora affrontare gli ultimi ostacoli qualificatori. La fase dei playoff si avvicina rapidamente, e le analisi del supercomputer suggeriscono che alcune squadre potrebbero beneficiare di incontri più favorevoli.

Champions League: Il Supercomputer Opta traccia i destini dei playoff e l'Arsenal in vetta. La fase dei playoff di Champions League si avvicina e il Supercomputer Opta ha fornito una dettagliata analisi delle probabilità di qualificazione e delle prospettive future delle squadre in lizza. L'indagine, pubblicata il 28 febbraio 2026, vede l'Arsenal come principale contendente alla vittoria finale, mentre per le italiane Inter, Juventus e Atalanta si delineano percorsi con differenti gradi di difficoltà. La Scienza Predittiva nel Calcio: Opta Predictor al Lavoro. L'analisi di Opta Predictor, un sofisticato modello matematico, rappresenta un tentativo di quantificare l'imprevedibilità del calcio.