Cervia United ok risale al terzo posto

Cervia United ha ottenuto una vittoria schiacciante contro una squadra avversaria, salendo così al terzo posto in classifica. La partita si è conclusa con un risultato di 5-2, grazie a una serie di gol segnati nel primo e nel secondo tempo. Masciullo ha aperto le marcature già al terzo minuto, seguito da Melandri che ha firmato una doppietta tra il settimo e il decimo minuto. Nel secondo tempo, Masciullo ha segnato di nuovo al 8’, mentre Maltoni ha portato il punteggio sul 4-0. Donati ha chiuso i conti con un gol al 25’, e il rigore

La larghissima vittoria per 5-2 (3' pt Masciullo (C), 7' pt e 10' pt Melandri (C), 8'st Masciullo (C), 16' st Maltoni (C), 25' st Donati, 29' st rig. Scarponi) del Cervia United, nell'anticipo di sabato a Martorano col Diegaro, permette agli adriatici – che hanno già riposato – di avvicinare la vetta del girone D di Promozione, visto che il Misano, capolista, è fermato sul 2-2 (21' pt Scarponi (M), 38' pt Villanova (M), 15' st Boschi, 50' st Luzi) dal San Pietro in Vincoli, autore di una grande rimonta da 0-2 a 2-2 in pieno recupero. Il Cervia United di Mirco Drudi ora è terzo a -1 dalla Savignanese seconda e -5 dal Misano ma entrambe le rivali devono ancora riposare.