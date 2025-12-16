un defibrillatore per il cervia united

Un'importante donazione rafforza la sicurezza del Cervia United: un defibrillatore è stato consegnato alla squadra di calcio locale da una delegazione del Lions Club Cervia Ad Novas, guidata dal presidente Mauro Lacchini. L'iniziativa sottolinea l'impegno della comunità nel garantire un ambiente più sicuro per atleti e spettatori.

Una rappresentanza di soci del Lions club Cervia Ad Novas, accompagnata dal presidente Mauro Lacchini, ha recentemente consegnato un defibrillatore alla squadra di calcio cervese. Questo dispositivo, fondamentale e potenzialmente salvavita in caso di arresto cardiaco improvviso, è stato acquistato grazie ai proventi raccolti attraverso diverse iniziative promosse dal club nei mesi precedenti. Le attività, oltre a rafforzare il senso di comunità, hanno permesso di dotare la squadra di uno strumento che può davvero fare la differenza tra la vita e la morte in situazioni di emergenza. Proprio per questo motivo, nei giorni scorsi, il Lions club Cervia Ad Novas ha voluto donare un defibrillatore alla squadra Cervia United, un gesto concreto che dimostra l’impegno costante del club nel promuovere iniziative a favore della collettività. Ilrestodelcarlino.it

