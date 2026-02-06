Ritorno convincente per Contii Macii | l’Italia risale al secondo posto nella prova a squadre!

L’Italia torna a mostrare forza nel pattinaggio artistico a Milano Cortina 2026. Dopo una partenza difficile, Contii e Macii si riprendono bene e portano la squadra azzurra al secondo posto nella prova a squadre. La gara si è infiammata e gli italiani hanno risposto presente, dimostrando di avere le carte in regola per puntare in alto.

Scossa Italia alla prova a squadre di pattinaggio artistico valida per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nello short delle coppie infatti Sara Conti e Niccolò Macii si sono accomodati al terzo posto, mettendo sul piatto una prestazione importante. Solida la partenza dei nostri portacolori, autori di un buon triplo twist, purtroppo però non chiamato con il massimo del livello, fermandosi a livello 3. Successivamente gli allievi di Barbara Luoni hanno realizzato il triplo rittberger lanciato, salvato egregiamente dalla dama in fase di atterraggio. Una poesia poi il triplo salchow in parallelo, elemento che ha preceduto il sollevamento reverse lasso, chiamato di livello 4 così come la sequenza di passi e la trottola side by side finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ritorno convincente per Contii/Macii: l’Italia risale al secondo posto nella prova a squadre! Approfondimenti su Contii Macii LIVE Pattinaggio artistico, Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA: Conti/Macii terzi e l’Italia risale! In una gara combattuta, l’Italia è salita di posizioni e ora si trova al terzo posto nella prova a squadre delle Olimpiadi di pattinaggio artistico. Conti-Macii e prova a squadre le carte da medaglia dell’Italia a Milano Cortina 2026? Al momento Guignard-Fabbri inseguono Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Contii Macii Argomenti discussi: Pallavolo maschile. Un dolce e convincente ritorno alla vittoria per la Polisportiva Dinamo Molfetta che batte 3-0 il Modugno; News: Basket, DR1: Battipaglia torna a vincere, convincente successo con la Pro Cangiani. STELLE A CATINELLE È il giorno del debutto del pattinaggio di figura a #MilanoCortina2026! L’Italia scende sul ghiaccio con i nostri big: Guignard-Fabbri, Conti-Macii e Gutmann! Si inizia alle 9.55 con la danza ritmica, poi il programma corto delle co x.com Sofia Goggia e Michela Moioli le regine della spedizione (e già medagliate), poi le speranze nell’artistico con le coppie Conti-Macii e Ghilardi-Ambrosini. Casse in discesa e in Super G, Fumagalli nello skeleton, Previtali nello short track, il duo Zorzi-T facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.