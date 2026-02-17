Cervelli che scappano | in 20 anni il Sud ha perso più di 300mila laureati

Tra il 2002 e il 2022, circa 350.000 giovani laureati sotto i 35 anni hanno lasciato le regioni del Sud Italia per trasferirsi nel Centro-Nord, spinti dalla mancanza di opportunità lavorative e di servizi adeguati. In questi venti anni, il fenomeno ha portato alla perdita di oltre 300.000 persone con un titolo di studio superiore, con un impatto evidente sui territori meridionali. Un esempio concreto è la città di Napoli, dove ogni anno si registra una diminuzione significativa dei laureati che scelgono di andare altrove.

Dal 2002 al 202 quasi 350mila laureati under 35 hanno lasciato le Regioni del Sud verso il Centro-Nord. A dirlo è un nuovo report diffuso oggi da Svimez, associazione che promuove lo sviluppo del meridione, presentato in collaborazione con Save the Children. Al netto dei rientri la perdita è stata di 270mila unità. I numeri ci dicono che la quota di laureati emigranti nella fascia 25-34 anni è triplicata: dal 20% del 2002 a circa il 60% nel 2024.

Svimez: 350mila laureati via dal Sud in 20 anni: una perdita di valore pari a 6,8 mld l’annoSecondo i dati di Svimez, in vent’anni circa 350mila laureati hanno lasciato il Sud, portando via risorse e competenze al territorio.

