Ragazze di 26 e 20 anni morte in un incidente stradale | una è finita contro un albero l' altra ha perso il controllo dell' auto Grave un bimbo

Questa notte nel Barese due incidenti stradali hanno fatto due vittime e lasciato tre feriti. In uno scontro, una ragazza di 26 anni ha perso il controllo dell’auto e si è schiantata contro un albero. Nello stesso momento, un’altra giovane, di 20 anni, ha avuto un incidente diverso e ha perso la vita. Tra i feriti c’è anche un bambino in gravi condizioni. La strada si è trasformata in scena di tragedia in poche ore.

È di due ragazze morte e tre feriti il bilancio di due distinti incidenti stradali avvenuti nella notte nel Barese. Il primo incidente - con un morto e tre feriti, tra cui un bambino di sette anni - è avvenuto intorno alle due sulla provinciale 111 tra Mola di Bari e Rutigliano. Chi sono le vittime La vittima è una ragazza di 26 anni originaria di Mola di Bari, morta sul colpo. Secondo quanto ricostruito finora, la vittima viaggiava a bordo di un'auto che, per cause in fase di accertamento, è finita contro un albero. Nell'impatto, il motore dell'auto si è staccato finendo a decine di metri dal luogo dell'incidente. 🔗 Leggi su Leggo.it

Un incidente stradale ha coinvolto una donna alla guida di un’utilitaria, che ha perso il controllo del veicolo e si è schiantata contro un albero.

