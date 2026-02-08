Ragazze di 26 e 20 anni morte in un incidente stradale | una è finita contro un albero l' altra ha perso il controllo dell' auto Grave un bimbo
Questa notte nel Barese due incidenti stradali hanno fatto due vittime e lasciato tre feriti. In uno scontro, una ragazza di 26 anni ha perso il controllo dell’auto e si è schiantata contro un albero. Nello stesso momento, un’altra giovane, di 20 anni, ha avuto un incidente diverso e ha perso la vita. Tra i feriti c’è anche un bambino in gravi condizioni. La strada si è trasformata in scena di tragedia in poche ore.
È di due ragazze morte e tre feriti il bilancio di due distinti incidenti stradali avvenuti nella notte nel Barese. Il primo incidente - con un morto e tre feriti, tra cui un bambino di sette anni - è avvenuto intorno alle due sulla provinciale 111 tra Mola di Bari e Rutigliano. Chi sono le vittime La vittima è una ragazza di 26 anni originaria di Mola di Bari, morta sul colpo. Secondo quanto ricostruito finora, la vittima viaggiava a bordo di un'auto che, per cause in fase di accertamento, è finita contro un albero. Nell'impatto, il motore dell'auto si è staccato finendo a decine di metri dal luogo dell'incidente. 🔗 Leggi su Leggo.it
Approfondimenti su Barese incidenti
Incidente stradale, perde il controllo dell'utilitaria e finisce contro un albero
Un incidente stradale ha coinvolto una donna alla guida di un’utilitaria, che ha perso il controllo del veicolo e si è schiantata contro un albero.
Ortona, perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero: muore una donna di 79 anni
Ultime notizie su Barese incidenti
Argomenti discussi: WOMEN – Le ragazze della Primavera calano il poker ed agganciano la vetta; Oltre 2.000 under 26 raccontano le violenze online: ragazze le più esposte, allarme revenge porn; Serie B Femminile 2025/26 | Domani le gialloblù sfidano il Brescia in trasferta; Trovate in possesso di hashish e cocaina: due donne ai domiciliari.
Due incidenti stradali nel Barese: morte ragazze di 20 e 26 anniDue vite spezzate a soli 20 e 26 anni. É questo il bilancio di altrettanti incidenti stradali avvenuti, nella nottata di domenica 8 febbraio, nella medesima provincia, il Barese. Coinvolto in uno dei ... notizie.it
Ragazze di 26 e 20 anni morte in un incidente stradale: una è finita contro un albero, l'altra ha perso il controllo dell'auto. Grave un bimboÈ di due ragazze morte e tre feriti il bilancio di due distinti incidenti stradali avvenuti nella notte nel Barese. Il primo incidente - con un morto e tre feriti, tra cui un bambino ... corriereadriatico.it
Tragedia nel Barese: due giovani ragazze hanno perso la vita e altre tre persone sono rimaste ferite in due gravi incidenti stradali. Tra i feriti, anche un bambino di 7 anni ricoverato in codice rosso. #ANSA facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.