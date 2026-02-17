Certificati falsi per i migranti | dopo i giudici ora FdI e Lega attaccano i medici ideologizzati

La Procura di Ravenna ha scoperto che almeno sei medici dell'ospedale Santa Maria delle Croci hanno rilasciato certificati falsi ai migranti, per impedir loro di essere trasferiti nei centri di permanenza. Ora, Fratelli d’Italia e Lega criticano i medici, accusandoli di agire per motivi ideologici e di aver prodotto documenti truccati. I dettagli emergono da un’indagine che ha portato alla luce i certificati contraffatti, messi a disposizione dei migranti per evitare il rimpatrio.

