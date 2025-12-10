A volte ritornano Bindi guiderà la crociata del no alla riforma Salvate il soldato Rosy dall’ennesimo harakiri delle sinistre

Rosy Bindi torna sulla scena politica come volto di riferimento delle opposizioni nel fronte del no alla riforma Nordio. La sua presenza segna una nuova fase di battaglia contro le proposte delle sinistre, puntando a difendere gli interessi di chi si oppone al provvedimento. Un ritorno che, più che una vittoria, sembra un sacrificio per la causa comune.

Talvolta ritornano. E non certo per vincere ma per sacrificarsi alla causa comune. Rosy Bindi – è praticamente ufficiale – è il volto scelta dalle opposizioni ringhianti contro la riforma Nordio per rappresentare il comitato del no. Parola di Fatto Quotidiano. Sarà lei la papessa del niet alla separazione delle carriere e al sorteggio del Csm. Una battaglia di civiltà, of course, contro la barbarie di una riforma che – dicono da mesi opposizioni e toghe militanti – ferirebbe la Costituzione nel nome dell’arroganza dell’esecutivo. Sinistre allo sbando, Bindi il volto noto del comitato del no. Scelta non facile. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it