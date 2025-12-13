Siria soldato Usa ferito in attacco a convoglio anti Isis

Un soldato statunitense è rimasto ferito in un attacco avvenuto nei pressi di Palmira, in Siria. L’attacco ha coinvolto un convoglio composto da militari di Damasco e Washington, evidenziando le tensioni in corso nella regione. La dinamica e le conseguenze dell’incidente sono ancora in fase di chiarimento.

(Adnkronos) – Un soldato americano è rimasto ferito in seguito a un attacco sferrato contro un convoglio composto da militari dell’esercito di Damasco e di Washington vicino a Palmira, in Siria. Lo hanno riferito fonti siriane. I militari americani presenti nel convoglio fanno parte della coalizione internazionale anti Isis a guida Usa. — internazionaleesteri [email protected] . Ildifforme.it Siria: “Abc News”, attacco Usa uccide agente sotto copertura anziché ufficiale dell’Isis (2) - Durante il raid del 19 ottobre, condotto con mezzi pesanti e appoggio aereo, al Masoud avrebbe dichiarato di essere un agente della ... agenzianova.com

