Centro per l’impiego Un lavoro per l’estate I giovani tra speranze e ’skills’ da dimostrare
Francesca, 40 anni, cerca un’occupazione estiva perché non riesce a trovare un lavoro stabile e si rifiuta di essere fotografata. Dopo aver rinnovato il certificato Hccp, si sta concentrando sul settore della ristorazione, sperando di ottenere un’occupazione. La sua storia si inserisce in un quadro più ampio di giovani e adulti che cercano opportunità attraverso il centro per l’impiego.
Francesca ha 40 anni, non trova lavoro, non vuole farsi fotografare. Ha l’Hccp rinnovato, cerca nella ristorazione. Ha lavorato al Mc Donald’s ma facevano orari che non le tornavano. "In generale cercano ragazzi dai 18 ai 29 anni, quelli della mia età sono fuori. Per me il Centro per l’impiego di Massa e di Carrara sono punti di riferimento" dice. Open day degli stagionali ieri mattina al Centro per l’impiego di Massa. I ragazzi arrivano alla spicciolata, sono a malapena una decina nel giro di una mattinata. Però c’è già un database con diverse decine di candidati dentro, ci dice Gerardo Grassi, responsabile dei servizi alle imprese. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Al centro per l'impiego un incontro con giovani disoccupati per opportunità con l'Its Academy Cultura e Turismo
L'assessore Consoli in visita ai centri per l'impiego di Ancona: investimenti Pnrr e servizi al centro delle politiche attive del lavoro
L’assessore regionale al Lavoro, Tiziano Consoli, ha visitato questa mattina i Centri per l’Impiego di Ancona.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Recruiting Day al Centro per l’Impiego di Rivoli - 13 febbraio 2026; Sassari, il Centro per l’impiego si sposta a Baldinca - L'Unione Sarda.it; Sassari, il centro per l'impiego si sposta da Latte Dolce a Baldinca: è polemica tra i residenti; Centri per l’impiego di Brindisi e provincia: 53 annunci di lavoro e 410 figure ricercate.
Meno code e più servizi, inaugurato a San Giuseppe Jato lo sportello virtuale del centro per l'impiegoAttivato alla Casa del fanciullo per semplificare l'accesso alle pratiche lavorative e ridurre gli spostamenti dei cittadini verso la sede di Partinico ... palermotoday.it
Centri per l’impiego di Brindisi e provincia: 53 annunci di lavoro e 410 figure ricercate sul portale regionale LavoroXTeI DATI DEL 6° REPORT. I DATI DEL 5° REPORT. ARPAL Puglia, visionabile al seguente link https://rb.gy/n66xpv, attesta anche questa settimana un panorama ricco ... brundisium.net
#arti Il Centro per l'Impiego della #versilia organizza: RECRUITMENT DAY on line!! Venerdì 20 Marzo Profili ricercati: Responsabile di negozio Codice offerta: LU-279610 https://tinyurl.com/4f35tae7 Assistente alla vendita Codice offerta: LU-2 - facebook.com facebook