Francesca, 40 anni, cerca un’occupazione estiva perché non riesce a trovare un lavoro stabile e si rifiuta di essere fotografata. Dopo aver rinnovato il certificato Hccp, si sta concentrando sul settore della ristorazione, sperando di ottenere un’occupazione. La sua storia si inserisce in un quadro più ampio di giovani e adulti che cercano opportunità attraverso il centro per l’impiego.

Francesca ha 40 anni, non trova lavoro, non vuole farsi fotografare. Ha l’Hccp rinnovato, cerca nella ristorazione. Ha lavorato al Mc Donald’s ma facevano orari che non le tornavano. "In generale cercano ragazzi dai 18 ai 29 anni, quelli della mia età sono fuori. Per me il Centro per l’impiego di Massa e di Carrara sono punti di riferimento" dice. Open day degli stagionali ieri mattina al Centro per l’impiego di Massa. I ragazzi arrivano alla spicciolata, sono a malapena una decina nel giro di una mattinata. Però c’è già un database con diverse decine di candidati dentro, ci dice Gerardo Grassi, responsabile dei servizi alle imprese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Centro per l’impiego. Un lavoro per l’estate. I giovani, tra speranze e ’skills’ da dimostrare

L’assessore regionale al Lavoro, Tiziano Consoli, ha visitato questa mattina i Centri per l’Impiego di Ancona.

