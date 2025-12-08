Al centro per l' impiego un incontro con giovani disoccupati per opportunità con l' Its Academy Cultura e Turismo

Ilpescara.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al centro per l'impiego di Pescara un incontro con giovani per opportunità con l'Its Turismo e Cultura.I rappresentanti dell’Its Academy Cultura e Turismo incontrano giovani e disoccupati del centro per l’impiego di Pescara. Va avanti l’azione di sensibilizzazione degli Its regionali tesa a. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Opportunità lavorative per i giovani. Incontro con il centro per l’ impiego - Non proprio come le rette parallele (che secondo la geometria euclidea non si incontrano) ma diciamo raramente. lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Centro Impiego Incontro Giovani