Centri di permanenza Fratelli d' Italia | Maggioranza divisa in regione

Durante la seduta dell’assemblea legislativa della regione Emilia Romagna, Fratelli d’Italia ha sottolineato come la maggioranza di Michele De Pascale sia spaccata, a causa delle divergenze tra i suoi membri. La discussione sul tema dei centri di permanenza temporanea ha mostrato chiaramente le tensioni interne, con alcune forze politiche che si oppongono a determinate scelte del governo regionale. Un esempio concreto è stato il voto contrario di alcuni consiglieri di maggioranza su una mozione proposta dal centrodestra.

Nella seduta dell'assemblea legislativa della regione Emilia Romagna, in occasione del question time, abbiamo avuto la dimostrazione palese delle profonde divisioni che attraversano la maggioranza del presidente Michele De Pascale. Altro che "nessuna ambiguità": sul tema dei Centri di permanenza per i rimpatri la sinistra è spaccata e lo si è visto chiaramente in Assemblea. Prima la consigliera Simona Larghetti (AVS) ha definito CPR luoghi di tortura, respingendo con fermezza l'apertura manifestata dal governatore circa l'ipotesi di istituzione di una struttura a Bologna. Poi la claque della sinistra radicale ha interrotto la risposta di De Pascale a tre diverse interrogazioni con una dura contestazione, cartelli e urla del tenore di "fascisti, nei CPR mandateci i vostri figli!".