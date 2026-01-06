La Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 attraversa il cuore della città

Giovedì 8 gennaio, Modena sarà teatro del passaggio della Fiamma Olimpica e Paralimpica, simbolo dei valori dello sport e della partecipazione. L’evento rappresenta un momento significativo in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, contribuendo a rafforzare il legame tra la città e l’importante evento internazionale. Un’occasione per celebrare l’unione e la solidarietà promosse dai Giochi Olimpici.

Giovedì 8 gennaio Modena si appresta a vivere un momento di particolare intensità simbolica, legato ai valori positivi dello sport e della partecipazione: il passaggio della Fiaccola olimpica e paralimpica in vista delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Partita da Roma lo scorso 6.

La fiamma olimpica di Milano Cortina scalda il centro sotto la neve. Tra i tedofori il vicepresidente di Technogym - Sotto una copiosa di neve a Cesena è andato in scena il passaggio della fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 che ha unito atleti, istituzioni e cittadini. cesenatoday.it

La Fiamma delle Olimpiadi di Milano-Cortina arriva a Faenza - 15 i tedofori che hanno portato la torcia attraverso la città, fra di loro anche 2 faentin ... ravennawebtv.it

Milano Cortina - Arriva La Fiamma Olimpica nella città di Campobasso - 1° gennaio 2026

Marco Bezzecchi accende la Fiamma Olimpica a Rimini: il braciere si illumina in piazza Malatesta. La fiamma, dopo aver attraversato la città da Riccione al cuore del centro storico, tra entusiasmo e partecipazione. Il viaggio continua verso #MilanoCortina 2 - facebook.com facebook

