Cresce la donazione di sangue nel 2025 a Chieti Parlante Avis | Grazie alla città e ai donatori

Chietitoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025 a Chieti si registra un aumento delle donazioni di sangue, un segnale di forte solidarietà. Parlante di Avis esprime gratitudine alla cittadinanza e alle istituzioni locali per il sostegno costante, sottolineando l'importanza di un impegno collettivo per salvare vite e rafforzare la comunità.

Gent. ma redazione, nel ringraziare tutto lo staff giornalistico, voglio cogliere questa opportunità per ringraziare sia la cittadinanza di Chieti che, insieme alle istituzioni locali, mai hanno fatto mancare la loro vicinanza. Come un grande ringraziamento va a quei 1.913 soci donatori periodici. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

