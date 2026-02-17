Cento case e 26 parchi | abbiamo girato l' America poi l' abbiamo trovata a Bormio | storia dei volontari Usa

Una famiglia di New York ha deciso di trasferirsi sulle Alpi della Valtellina dopo aver viaggiato attraverso gli Stati Uniti e aver scoperto una piccola comunità a Bormio. La loro intenzione era di restare un anno, ma sono rimasti molto più a lungo. Durante il soggiorno, hanno visitato oltre cento case e ventisei parchi, vivendo a stretto contatto con la natura. Ora, questa scelta ha cambiato la loro vita e quella dei residenti locali.

Allacciate le cinture, questa non è solo una storia. C’è un bambino americano cresciuto a Roma, poi tornato in America. C’è una ragazza, americana anche lei, con orizzonti grandi come il mondo. C’è la minaccia del Covid. Le fughe. La fame di libertà. C’è Bormio. C’è il Fato travestito da Olimpiadi. Pronti? Sì va! (anzi, let’s go!) Inizia tutto con un reportage: sto raccogliendo materiale per raccontare la vita dei volontari ai Giochi 2026. Mi presentano Kathryn, “è il mio nome legale, ma tutti mi chiamano Casey”. “E io sono suo marito, Ben”, spunta una voce laterale, un imprevisto in sostanza. L’accento è così pulito che penso sia italiano, giusto una leggera inflessione straniera, ma è più una sensazione che una certezza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

