Giorgio Chiellini ha commentato la sfida tra Juventus e Napoli, sottolineando come la squadra abbia superato momenti difficili per costruire una base solida. In un’intervista a Dazn, il difensore ha evidenziato l’impegno e la crescita del club, dichiarando che le certezze acquisite saranno dimostrate sul campo. La partita, in programma all’Allianz Stadium, rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre.

Giorgio Chiellini è intervenuto ai microfoni di Dazn e ha parlato della sfida tra Juventus e Napoli che andrà in scena tra poco più di mezz’ora all’Allianz Stadium. Focus del suo intervento anche il mercato e il prosieguo del campionato. Chiellini: «A Napoli abbiamo toccato il fondo, poi siamo ripartiti». « Partita importante, a Napoli abbiamo toccato il fondo ma poi siamo ripartiti. Risposta importante a Bologna e poi a Roma, da lì la squadra ha costruito certezze. Ora ci sono da pesare queste certezze, bisognerà capire il rettangolo che ci dirà. Oggi c’è un ambiente bellissimo. Questo stadio ha solo bisogno di vedere la squadra, di sentire che c’è. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Chiellini: «A Napoli abbiamo toccato il fondo, poi abbiamo costruito certezze e le dimostreremo»

