Centinaia di controlli fra persone ed esercizi pubblici | trovata droga nella villa comunale

Durante un'operazione di controllo a Fasano, gli agenti hanno trovato 17 dosi di hascisc nascosti in una villa comunale. La scoperta è avvenuta durante un blitz che ha coinvolto diverse vie della zona, in risposta all’aumento di furti nelle attività commerciali dei due territori. Decine di persone sono state fermate e ispezionate, e tra i controlli sono emersi anche piccoli quantitativi di droga. La polizia ha sequestrato la sostanza e proseguito le indagini per identificare eventuali responsabili.

Il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio, disposto dal questore di Brindisi, tra Ostuni e Fasano. In azione polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale Un involucro contenente 17 dosi di hascisc rinvenuto nella villa comunale di Fasano. La scoperta è stata fatta nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio effettuato in questi giorni tra Fasano e Ostuni, territori interessati da una serie di furti ai danni di attività commerciali. Si gratta di un'attività disposta dal questore di Brindisi, a seguito di una riunione tecnica di coordinamento presieduta dal Prefetto di Brindisi alla presenza dei vertici provinciali delle Forze di Polizia.