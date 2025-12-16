Soliera controlli straordinari dei Carabinieri | identificate 45 persone e verificati locali ed esercizi pubblici

I Carabinieri della Compagnia di Carpi hanno svolto controlli straordinari a Soliera, identificando 45 persone e verificando locali ed esercizi pubblici. L’operazione rientra nelle attività di prevenzione e contrasto all’illegalità, con l’obiettivo di garantire la sicurezza urbana e mantenere l’ordine pubblico nel territorio.

Nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità, prosegue senza sosta l'attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Carpi, impegnati quotidianamente nella tutela della sicurezza urbana e nella prevenzione dei reati. Nel corso.

