Soliera controlli straordinari dei Carabinieri | identificate 45 persone e verificati locali ed esercizi pubblici

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri della Compagnia di Carpi hanno svolto controlli straordinari a Soliera, identificando 45 persone e verificando locali ed esercizi pubblici. L’operazione rientra nelle attività di prevenzione e contrasto all’illegalità, con l’obiettivo di garantire la sicurezza urbana e mantenere l’ordine pubblico nel territorio.

Nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità, prosegue senza sosta l'attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Carpi, impegnati quotidianamente nella tutela della sicurezza urbana e nella prevenzione dei reati. Nel corso. Modenatoday.it

Controlli dei carabinieri nelle aree urbane e periferiche di Soliera - Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità, prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Carpi, impegnat ... sassuolo2000.it

