Cenare da soli è triste? Al contrario | è sintomo di autostima ma se hai timore segui questi consigli

Molti italiani pensano che cenare da soli sia triste, ma in realtà può essere un atto di autostima. Recentemente, sempre più persone scelgono di mangiare da sole, anche in città affollate come Milano, dove i ristoranti offrono spazi dedicati a chi preferisce stare in autonomia.
La percezione sociale del cenare in solitudine sta attraversando una trasformazione radicale. Se un tempo l’immagine di una persona seduta da sola al ristorante poteva evocare sentimenti di malinconia o isolamento, oggi questa pratica viene riconosciuta come una sofisticata forma di auto-cura e indipendenza. Recenti dati di settore confermano questa tendenza: secondo il Restaurant Trends Report di Toast, le prenotazioni per singoli commensali sono aumentate del 22% nell’ultimo anno, mentre la piattaforma OpenTable ha registrato un incremento del 64% dal 2019 a oggi. Tuttavia, è fondamentale distinguere tra la condizione fisica di essere soli e il sentimento negativo della solitudine. 🔗 Leggi su Cultweb.it
