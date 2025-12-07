Apple perde in tribunale | se hai fatto questi acquisti con questi account potresti ricevere un rimborso

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha emesso una sentenza destinata a far tremare Cupertino. I tribunali dei Paesi Bassi hanno piena competenza per giudicare Apple in un caso antitrust che potrebbe costare al colosso tech oltre 637 milioni di euro. Parliamo di un risarcimento diretto agli utenti, milioni di persone che secondo le accuse hanno pagato prezzi gonfiati per le app a causa delle politiche commerciali aggressive dell’azienda. Al centro della vicenda c’è quella commissione del 30% che Apple preleva su ogni acquisto effettuato attraverso l’App Store. Una percentuale che gli sviluppatori devono versare obbligatoriamente e che, secondo le due fondazioni olandesi Right to Consumer Justice e App Stores Claims, viene sistematicamente scaricata sui consumatori finali attraverso prezzi maggiorati. 🔗 Leggi su Screenworld.it

