C' è una speranza per il bambino con il cuore bruciato

Il bambino di due anni, che ha subito un trapianto di cuore il 23 dicembre, ha ancora speranza di sopravvivere. La causa è il cuore danneggiato che ha reso necessario l’intervento, e ora si cercano donatori pronti a donare un cuore nuovo. In Italia e all’estero si intensificano le ricerche per trovare un organo in buone condizioni, sperando di poterlo impiantare presto e salvare così la vita del piccolo.

Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme nel cast di 'Amici Comuni'. Il video Si continua a cercare in Italia e all'estero un cuore nuovo che possa salvare la vita al bambino di due anni dopo il trapianto, effettuato il 23 dicembre scorso, di un organo danneggiato. Ma è una corsa contro il tempo, a causa della preoccupazione per le condizioni del piccolo, gravemente compromesse. Il bimbo soffriva di una grave cardiopatia dilatativa, ma fino a pochi mesi fa riusciva a condurre una vita normale. Dopo la prima operazione, adesso si trova in coma farmacologico attaccato a una macchina salvavita per la funzione cardiaca e polmonare extracorporea all'ospedale Monaldi di Napoli, ma le condizioni degli altri organi stanno progressivamente peggiorando.🔗 Leggi su Today.it Bambino con il cuore "bruciato", la speranza della mamma Patrizia: "Può ancora subire un trapianto, domani un'altra riunione per valutare" Patrizia, madre di un bambino con il cuore gravemente danneggiato, si aggrappa alla possibilità di un trapianto, anche dopo che i medici hanno segnalato difficoltà nella procedura. Bambino trapiantato, il cuore "bruciato" viaggiò in una comune scatola di plastica Un bambino di Napoli ha subito un grave errore durante un trapianto di cuore, che è stato poi trasportato in una semplice scatola di plastica. Trapianto, ipotesi choc: «Impiantato sul bimbo il cuore inutilizzabile»