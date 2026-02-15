Bambino trapiantato il cuore bruciato viaggiò in una comune scatola di plastica

Un bambino di Napoli ha subito un grave errore durante un trapianto di cuore, che è stato poi trasportato in una semplice scatola di plastica. La vicenda si è verificata all’ospedale Monaldi, dove i medici ancora sperano in un suo recupero. Il piccolo, che ha appena sei anni, è stato sottoposto all’intervento il 23 dicembre scorso, ma qualcosa è andato storto nel processo di trapianto.

All'ospedale Monaldi di Napoli si continua a sperare nel miracolo per il bimbo che, dallo scorso 23 dicembre, lotta tra la vita e la morte per un errore nella catena del trapianto. Il piccolo è ricoverato in rianimazione ormai da quasi due mesi, ha poco più di 2 anni ed è nato con una malformazione cardiaca che richiede un cuore nuovo, che dopo una lunga attesa era finalmente arrivato. I genitori del bimbo pensavano che quello sarebbe stato per loro il più bel Natale, una seconda rinascita e non potevano nemmeno lontanamente immaginare che, invece, sarebbe stato l'inizio dell'incubo. Il cuore per il piccolo, ormai adottato da tutta Italia, è arrivato all'ospedale Monaldi di Napoli in condizioni critiche, strutturalmente "bruciato".

Il cuore danneggiato di un adulto è stato sostituito con uno sano per salvare un bambino, perché l’organo originale era ormai irrecuperabile.

La procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati sei persone tra medici e paramedici coinvolti nel trapianto di un cuore “bruciato” su un bambino di due anni e tre mesi.

