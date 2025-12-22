Il cielo d’inverno è uno spettacolo incantevole | ecco come vedere le Ursidi battendo un po’ i denti

Dopo lo spettacolo scintillante delle Geminidi, una pioggia di meteore originata dai detriti lasciati dall’asteroide 3200 Phaethon, il cielo di dicembre decide di salutarci con un evento più intimo e magico. Se siete tra coloro che amano il silenzio della notte e hanno ancora qualche desiderio in tasca, preparatevi: è il momento delle Ursidi, le ultime stelle cadenti del 2025. Il picco di questo sciame meteorico è previsto proprio per la notte tra il 22 e il 23 dicembre. A differenza dei grandi eventi estivi, le Ursidi sono “timide”: non aspettatevi centinaia di scie al minuto, ma piuttosto una decina di meteore ogni ora. 🔗 Leggi su Cultweb.it

