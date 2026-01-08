Milinkovic-Savic | Col Verona un pò di stanchezza con l’Inter sarà una grande partita
Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Napoli, ha commentato la partita contro il Verona, evidenziando una certa stanchezza della squadra. Ha inoltre sottolineato l’importanza della prossima sfida contro l’Inter, definendola una partita significativa. Le sue dichiarazioni, rilasciate a Radio CRC, offrono uno sguardo sulla condizione del team e sulle aspettative future in vista del prossimo impegno di campionato.
Le parole del portiere azzurro dopo il match col Verona. Vanja Milinkovic-Savic, portiere partenopeo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio CRC dopo il paraggio contro . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Leggi anche: Napoli Inter LIVE 0-0: occasionissima per Lautaro, Milinkovic Savic si oppone col corpo!
Leggi anche: Tarallo analizza gli errori di Milinkovic-Savic: «Tentennante, postura sbagliata e riflessi condizionati dalla stanchezza»
Milinkovic-Savic carica il Napoli in vista dell'Inter: "Sono le partite più belle da giocare" - Savic ha parlato ai microfoni di Radio CRC, commentando la gara e guardando già ai prossimi impegni. corrieredellosport.it
Milinkovic-Savic: "Nessun problema di approccio, forse solo stanchezza! Sull'Inter..." - Verona è intervenuto ai microfoni di Radio CRC Vanja Milinkovic- tuttonapoli.net
Milinkovic-Savic a Dazn: "Due gol evitabili, ma che reazione! Deluso per il risultato" - Savic, portiere del Napoli, dopo il pareggio contro l'Hellas Verona è intervenuto al microfono di Dazn: "Subiti due gol evitabili, ma può succedere, a ... tuttonapoli.net
Napoli, Milinkovic-Savic: "Andremo a Milano a giocarci la partita, penso che saremo pronti" x.com
Milinkovic-Savic ai microfoni di DAZN dopo Napoli-Verona 2-2: "Sono due gol evitabili quelli presi, ma può succedere qualche volta anche per uno’ di sfortuna. L’importante è che dopo ci siamo ripresi. Noi abbiamo reagito sempre bene, con un gruppo come il - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.