Milinkovic-Savic | Col Verona un pò di stanchezza con l’Inter sarà una grande partita

Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Napoli, ha commentato la partita contro il Verona, evidenziando una certa stanchezza della squadra. Ha inoltre sottolineato l’importanza della prossima sfida contro l’Inter, definendola una partita significativa. Le sue dichiarazioni, rilasciate a Radio CRC, offrono uno sguardo sulla condizione del team e sulle aspettative future in vista del prossimo impegno di campionato.

Milinkovic-Savic: "Nessun problema di approccio, forse solo stanchezza! Sull'Inter..." - Verona è intervenuto ai microfoni di Radio CRC Vanja Milinkovic- tuttonapoli.net

Milinkovic-Savic a Dazn: "Due gol evitabili, ma che reazione! Deluso per il risultato" - Savic, portiere del Napoli, dopo il pareggio contro l'Hellas Verona è intervenuto al microfono di Dazn: "Subiti due gol evitabili, ma può succedere, a ... tuttonapoli.net

Napoli, Milinkovic-Savic: "Andremo a Milano a giocarci la partita, penso che saremo pronti" x.com

Milinkovic-Savic ai microfoni di DAZN dopo Napoli-Verona 2-2: "Sono due gol evitabili quelli presi, ma può succedere qualche volta anche per uno’ di sfortuna. L’importante è che dopo ci siamo ripresi. Noi abbiamo reagito sempre bene, con un gruppo come il - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.