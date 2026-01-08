Milinkovic-Savic | Col Verona un pò di stanchezza con l’Inter sarà una grande partita

Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Napoli, ha commentato la partita contro il Verona, evidenziando una certa stanchezza della squadra. Ha inoltre sottolineato l’importanza della prossima sfida contro l’Inter, definendola una partita significativa. Le sue dichiarazioni, rilasciate a Radio CRC, offrono uno sguardo sulla condizione del team e sulle aspettative future in vista del prossimo impegno di campionato.

Le parole del portiere azzurro dopo il match col Verona. Vanja Milinkovic-Savic, portiere partenopeo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio CRC dopo il paraggio contro . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

