C’è un nuovo cuore compatibile per Domenico L’annuncio dell’avvocato in diretta a Cartabianca

L’avvocato ha annunciato in diretta a Cartabianca che è stato trovato un nuovo cuore compatibile per Domenico, il bambino di 2 anni e mezzo, dopo che il primo organo, impiantato il 23 dicembre, aveva mostrato problemi a causa di un errore nel trasporto. La famiglia aspetta ora con speranza l’intervento, mentre i medici stanno preparando tutto per il trapianto.

È stato trovato un nuovo cuore considerato compatibile per il trapianto al piccolo Domenico, il bambino di 2 anni e mezzo cui lo scorso 23 dicembre era stato impiantato un organo reso difettoso dal trasporto. Lo ha annunciato in diretta tv a È sempre Cartabianca, il programma condotto su Rete 4 da Bianca Berlinguer, l’avvocato della famiglia Francesco Petruzzi. «È compatibile, ma alle 22.30 sapremo se verrà dato a Domenico», ha detto Petruzzi, ricordando come ci siano altri tre centri in lista per l’impianto ad altri pazienti. La notizia è stata comunicata in serata alla madre del bimbo, Patrizia Mercolino, corsa in ospedale dopo essere stata convocata dall’équipe del Monaldi, dove il piccolo è ricoverato.🔗 Leggi su Open.online

Napoli, speranza per il piccolo Domenico: "C'è un cuore compatibile". La notizia in diretta da BerlinguerA Napoli, la mamma di Domenico riceve una buona notizia: c’è un cuore compatibile per il suo bambino.

C'è un cuore compatibile per Domenico, la mamma convocata al MonaldiPatrizia Mercolino si trova al Monaldi di Napoli perché la sua richiesta di un cuore compatibile per il figlio Domenico, in condizioni critiche, ha portato a una convocazione urgente da parte della direzione sanitaria.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.