C' è un cuore compatibile per Domenico la mamma convocata al Monaldi

AGI - Patrizia Mercolino, la mamma del bambino ricoverato al Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore non riuscito, è in questo momento in ospedale, dove è stata convocata d'urgenza dalla direzione sanitaria. A dare la notizia è stata Bianca Berlinguer, la conduttrice del programma ' E' sempre Cartabianca ', dove la donna era stata invitata come ospite. A confermare l'arrivo della donna in ospedale è stato Francesco Petruzzi, il legale della famiglia, l'ha attesa all'esterno del nosocomio napoletano. Condizioni stabili del piccolo Domenico . E' stato lo stesso avvocato a confermare poi alla Berlinguer che c'è un cuore compatibile per il piccolo, anche se ancora non si sa se sarà destinato a Domenico perché ci sono quattro bambini in attesa di trapianto. 🔗 Leggi su Agi.it

