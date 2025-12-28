Lo Spin Time Labs teme lo sgombero e parte la mobilitazione
"Difendere gli spazi sociali e abitativi significa difendere un’idea di città fondata sulla partecipazione, sulla giustizia e sulla solidarietà". Spin Time Labs, l'occupazione abusiva nel cuore del centro di Roma, dopo lo sgombero del Leoncavallo a Milano e di Askatasuna a Roma, si sente di nuovo nel mirino e chiama tutti i suoi sostenitori per un'assemblea pubblica che si terrà il prossimo 10 gennaio. "Spin Time è parte di questa visione: una città che non si amministra solo dall’alto, ma si costruisce ogni giorno dal basso", si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook del palazzo occupato più 'coccolato' dal Vaticano e dalla sinistra romana e dove recentemente è stata ospite anche Francesca Albanese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
