Sociale | Bonafoni Pd oggi ad assemblea pubblica Spin Time bene comune per Roma

Oggi, presso l’assemblea pubblica di Spin Time a Roma, rappresentanti e cittadini si sono riuniti per discutere e sostenere un presidio sociale e culturale importante per la città. L’incontro ha sottolineato il ruolo di Spin Time come bene comune, evidenziando l’importanza di un impegno condiviso per mantenere e valorizzare spazi di partecipazione e solidarietà nel contesto urbano.

Questo pomeriggio ho avuto l’opportunità di partecipare all’assemblea pubblica indetta da Spin Time a Roma, un evento significativo volto a manifestare il nostro sostegno e la piena solidarietà a una realtà che si configura come un presidio sociale e culturale per l’intera città. È quanto ha dichiarato in una nota Marta Bonafoni, consigliera regionale del Lazio nonché coordinatrice della segreteria nazionale del Partito Democratico. “Spin Time rappresenta una casa per 126 nuclei familiari, accogliendo circa 400 persone provenienti da 27 diverse nazionalità. Si tratta di una comunità viva e organizzata, capace di rispondere non solo al bisogno abitativo, ma anche a esigenze sociali, culturali ed educative – ha proseguito Bonafoni -. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Sociale: Bonafoni (Pd), oggi ad assemblea pubblica Spin Time, bene comune per Roma Leggi anche: Sgomberi a Roma, un'assemblea pubblica in difesa di Spin Time: "Pericoloso equipararci a Casapound" Leggi anche: Sociale: Bonafoni (Pd), cordoglio per prematura scomparsa presidente cooperativa Frascati Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Sociale: Bonafoni (Pd), cordoglio per prematura scomparsa presidente cooperativa Frascati; Frascati, la morte di Cristian Nocco: il ricordo della consigliera regionale Marta Bonafoni (PD): «Una di quelle persone che rendono il mondo migliore senza clamore»; Sociale | Bonafoni Pd cordoglio per prematura scomparsa presidente cooperativa Frascati; Roma | Bonafoni Pd partecipo a manifestazione Cgil a Primavalle. Bonafoni (PD): “Spin Time, un bene comune per Roma” - NewTuscia – ROMA – “Questo pomeriggio ho partecipato all’assemblea pubblica indetta da Spin Time a Roma per manifestare appoggio e piena solidarietà a una realtà che rappresenta un presidio sociale ... newtuscia.it

Sociale: Bonafoni (Pd), cordoglio per prematura scomparsa presidente cooperativa Frascati - "Desidero esprimere un profondo e sincero cordoglio dopo aver appreso della triste scomparsa di Cristian Nocco, presidente della cooperativa sociale ... romadailynews.it

Frascati, la morte di Cristian Nocco: il ricordo della consigliera regionale Marta Bonafoni (PD): «Una di quelle persone che rendono il mondo migliore senza clamore» - Continua a suscitare commozione e cordoglio profondo la scomparsa di Cristian Nocco, presidente della Arcobaleno Coop. castellinotizie.it

Continua a suscitare commozione e cordoglio profondo la scomparsa di Cristian Nocco, presidente della Arcobaleno Coop. Sociale, morto ieri a soli 46 anni dopo una lunga malattia affrontata con coraggio e discrezione #frascati Marta Bonafoni #castelliroma - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.