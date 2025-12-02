Elettra Lamborghini parteciperà a Sanremo 2026: una notizia arrivata dopo l’annuncio dei 30 BIG che saranno in gara a Febbraio e che farà sicuramente piacere a tutti i fan della cantante: ma che cosa ne pensa la gente comune di questa scelta di Conti? A chiederselo è la stessa Elettra che, in un divertente video pubblicato sui suoi social, si finge giornalista per chiedere l’opinione di alcuni passanti sulla faccenda. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini) Il risultato è ovviamente esilarante: il filmato, che – ci sentiamo di dirlo – ha ben poco di spontaneo – mostra la cantante con un trucco simile a quello sfoggiato per la trasmissione Boss in incognito (da lei condotta in autunno per Rai 2) mentre intervista le più svariate categorie di persone, dalle signore al supermercato, fino ad arrivare ai busker e persino a dei cani. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Il video più divertente del giorno: Elettra Lamborghini in incognito chiede alla gente cosa pensa di lei a Sanremo 2026