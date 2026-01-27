Superenalotto e Lotto cosa cambia da oggi | le nuove regole sulle puntate i premi e la tassa della fortuna

A partire dal 27 gennaio, le nuove normative sul Superenalotto e Lotto modificano le modalità di puntata, i premi e le tasse applicate. Il decreto del ministro Giancarlo Giorgetti introduce un aggiornamento delle regole per i giochi numerici legali in Italia, interessando le concessioni gestite da privati. Questa revisione mira a chiarire le modalità di partecipazione e a ridefinire l’impostazione fiscale, garantendo maggiore trasparenza e regolamentazione nel settore.

Da oggi, 27 gennaio, scatta la nuova disciplina sui giochi numerici legali in Italia. Il decreto firmato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ridisegna le regole per Lotto, SuperEnalotto e altre lotterie gestite in concessione dai privati. L’obiettivo dichiarato è rendere più trasparente un settore che nel 2024 ha mosso oltre 157 miliardi di euro, di cui però solo 10,4 miliardi sono finiti nelle casse dello Stato. Un business enorme, dove convivono speranze di vincite milionarie e zone d’ombra che il governo vuole illuminare. L’evasione fiscale e la lotta ai siti illegali. I numeri emersi dall’audizione della sottosegretaria all’Economia Lucia Albano in commissione Finanze alla Camera fotografano un fenomeno preoccupante, ricorda il Sole 24 ore.🔗 Leggi su Open.online

Dal 13 gennaio, il decreto del Ministero dell'Economia introduce nuove regole per Lotto, SuperEnalotto ed Eurojackpot.

Dal 27 gennaio, Lotto, SuperEnalotto, Million Day ed Eurojackpot introducono nuove regole riguardanti orari di gioco, limiti alle puntate e modalità di pagamento.

