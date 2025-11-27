Tassa di soggiorno Salerno | nuove regole dal 2026

La tassa di soggiorno Salerno torna al centro del dibattito politico mentre la manovra economica entra nella fase decisiva al Senato. Dopo giorni di incertezza e oltre cento emendamenti bocciati in Commissione Bilancio, una svolta arriva dal Ministero dell’Economia con le dichiarazioni della sottosegretaria Sandra Savino. Il governo chiarisce infatti che saranno i singoli Comuni a decidere come applicare l’eventuale aumento del 30% e, soprattutto, come destinarne i proventi. Tra le possibilità indicate: potenziamento del trasporto pubblico locale, sostegno a persone con disabilità e interventi a favore dei minori non accompagnati. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Tassa di soggiorno Salerno: nuove regole dal 2026

