Il liceo Ribezzo dona beni di prima necessità | si conclude la raccolta benefica

Durante il periodo natalizio, il liceo Ribezzo di Francavilla Fontana ha promosso una raccolta benefica di beni di prima necessità, coinvolgendo studenti e staff in un gesto di solidarietà. L'iniziativa ha rafforzato i legami comunitari, dimostrando l'importanza della solidarietà e dell'aiuto reciproco in momenti di bisogno.

FRANCAVILLA FONTANA - Un'ondata di solidarietà ha attraversato il liceo Ribezzo di Francavilla Fontana nel periodo prenatalizio. Dal 24 novembre al 14 dicembre, corridoi e aule della scuola si sono animate di un viavai di studenti, docenti e cittadini, tutti accomunati dal desiderio di donare

