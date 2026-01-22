Studenti sindacato e circoli lanciano la raccolta beni di prima necessità per persone bisognose

Studenti, sindacato e circoli promuovono una raccolta di beni di prima necessità per persone in difficoltà. Leonardo Dal Brollo, coordinatore della Rete degli Studenti Medi di Padova, sottolinea l’impegno degli studenti delle superiori nel sostenere iniziative di mutualismo, con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto a chi si trova in condizioni di bisogno. L’iniziativa mira a sensibilizzare la comunità e a favorire il supporto reciproco.

Ad annunciarlo è Leonardo Dal Brollo, coordinatore della Rete degli Studenti Medi di Padova: «Anche quest'anno noi studenti delle superiori abbiamo deciso di impegnarci nella pratica del mutualismo, per cercare di aiutare, per quanto ci è possibile, quelle persone che più di tutti gli altri.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Il liceo Ribezzo dona beni di prima necessità: si conclude la raccolta beneficaDurante il periodo natalizio, il liceo Ribezzo di Francavilla Fontana ha promosso una raccolta benefica di beni di prima necessità, coinvolgendo studenti e staff in un gesto di solidarietà.

Delegazione del Pd Rimini in visita ai Casetti, partita una raccolta di beni di prima necessità per i detenutiUna delegazione del Pd Rimini ha visitato i Casetti, avviando una raccolta di beni di prima necessità per i detenuti.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Il precariato infinito degli Asacom, sindacato furioso: Politica fallimentare e promesse al vento.

Monitoraggio degli studenti palestinesi, sindacati contro la circolare. L’iniziativa del ministero è un caso politicoIl Ministero chiede numeri sugli studenti palestinesi senza fondi né norme dedicate. I dati ci sono già. Sindacati di traverso. lanotiziagiornale.it

Censite gli studenti palestinesi: è polemica sulla circolare di Valditara. La risposta del ministero: Già fatto con gli ucrainiL'iniziativa dell'esponente del governo Meloni è stata criticata dai sindacati, che hanno parlato di atto inaccettabile ... today.it

Ingegneria Unipd - Il Sindacato degli Studenti (@ingegneria.sds) facebook