Documenti servizi pubblici digitali scuola e università sanità bollette | le novità nel decreto Pnrr sulla semplificazione

Roma, 29 gennaio 2026 – Il decreto collegato alla revisione del Pnrr, in approvazione oggi in Consiglio dei Ministri, non è un testo “per addetti ai lavori” soltanto: dentro ci sono misure che incidono sulla vita quotidiana — documenti, servizi pubblici digitali, scuola e università, sanità, bollette. E, come sempre, ogni scelta ha un risvolto politico: chi semplifica davvero, chi sposta costi o responsabilità, chi restringe un diritto che era stato promesso. Isee: meno scartoffie (e più potere ai dati). La spinta è chiara: ridurre l’“Italia dei moduli” facendo sì che le PA acquisiscano più informazioni direttamente dalle banche dati, in primis l’ISee. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il Comune di Castellabate ha introdotto nuovi servizi digitali, tra cui l'identità digitale, il sistema PagoPA, sportelli telematici e notifiche via web.

Il decreto legge collegato al PNRR in discussione al Consiglio dei Ministri propone due importanti misure di semplificazione: la validità della carta d’identità per 50 anni e l’introduzione della tessera elettorale digitale.

