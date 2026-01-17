Infrastrutture e sviluppo a Palazzo Alvaro focus sull’alta velocità Salerno–Reggio Calabria

A Palazzo Alvaro si è svolto un incontro promosso dal Touring Club Italiano, al quale hanno partecipato rappresentanti di università, commercio, cultura ed economia. L’obiettivo è stato analizzare l’importanza delle infrastrutture, con particolare attenzione all’alta velocità ferroviaria, e il loro contributo allo sviluppo del territorio tra Salerno e Reggio Calabria. L’evento ha sottolineato il ruolo strategico di queste opere per la crescita regionale e il miglioramento dei collegamenti.

All'incontro organizzato dal Touring Club Italiano, il sindaco metropolitano f.f Carmelo Versace sottolinea: "Le grandi opere non sono un problema, ma un'opportunità per far crescere il nostro territorio" Un incontro promosso dal Touring Club Italiano ha riunito a Palazzo Alvaro rappresentanti del mondo universitario, del commercio, della cultura e dell'economia per discutere delle grandi infrastrutture e del loro ruolo nello sviluppo del territorio, con particolare focus sull'alta velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria. "Quando si parla di grandi infrastrutture, si parla di sviluppo e di piani che rilanciano il nostro territorio nella sua interezza.

