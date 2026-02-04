A Catanzaro, il voto alle Provinciali mette alla prova il Pd e il centrosinistra. La campagna elettorale si fa più complicata, tra alleanze traballanti e poche certezze. Entrambi gli schieramenti cercano di vincere, ma i sondaggi non sorridono e il percorso si presenta in salita. La città si prepara a una sfida che potrebbe cambiare gli equilibri politici locali.

**Catanzaro, il voto delle Provinciali si trasforma in una corsa ad handicap per il Pd e il centrosinistra** Nel cuore della Calabria, dove il clima politico è ormai sempre più caotico, il Pd e il centrosinistra affrontano un nuovo ostacolo critico: le Provinciali di Catanzaro. Non soltanto per la tradizionale difficoltà di costruire un fronte unitario, ma soprattutto per l’incertezza di un movimento in crisi, che sembra non saper più chi siano davvero i propri alleati né come possa muoversi in una competizione che, in teoria, dovrebbe essere più semplice. Le elezioni regionali, previste per inizio marzo, si trasformano in un’esperienza di “corsa ad handicap” per coloro che cercano di costruire un’alternativa al centrodestra, ma non riescono a trovare un accordo interno o un’identità comune. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Provinciali Catanzaro: Pd si confronta con il centrosinistra in una corsa ad handicap

Approfondimenti su Provinciali Catanzaro

In vista delle elezioni provinciali del 28 febbraio nel sannita, il centrosinistra si prepara con iniziative e incontri tra le diverse forze politiche.

Le elezioni provinciali di Salerno vedono il Partito Democratico al centro del centrosinistra, con Anna Petta come figura di riferimento.

Ultime notizie su Provinciali Catanzaro

Argomenti discussi: Il PSC di Catanzaro e le fibrillazioni in seno al PD provinciale: Ionà contesta il segretario Gallello; Lamezia, Grandinetti: 'Sconcertato da parole Segreteria provinciale PD, serve verità e confronto'; Amministrative 2026, il Pd smentisce accordi su Firetto: Nessuna trattativa in corso - AgrigentoNotizie; Rinvio dell’Assemblea provinciale Pd di Cosenza: nuova data il 21 febbraio.

Per il Pd e il centrosinistra (anche) le Provinciali di Catanzaro diventano una corsa ad handicapDifficoltà non solo a Cosenza, Reggio e altre realtà: anche il voto di secondo grado per il Consiglio di Palazzo di Vetro mette iin fibrillazione il fronte progressista ... corrieredellacalabria.it

Elezioni Provincia di Cosenza 2026: il PD convoca gli Stati Generali e chiama a raccolta il centrosinistraVenerdì 6 febbraio all'Hotel President di Rende l'assemblea decisiva del centrosinistra: sindaci e amministratori da tutta la Provincia per costruire programma e liste. Matteo Lettieri: ... quicosenza.it

