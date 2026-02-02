Preso con un Kg di cocaina in auto arrestato

Durante un normale controllo stradale a Cassino, gli agenti della Polizia di Stato hanno fermato una Fiat 500. Quando hanno ispezionato l’auto, hanno trovato un chilogrammo di cocaina nascosto dentro. Il conducente è stato subito arrestato.

Fermato durante un controllo e trovato con una notevole quantità di droga. Il personale della Polizia di Stato di Cassino durante i controlli alla circolazione ha fermato una Fiat 500. La stessa dava esito positivo, infatti ben occultato sotto il sedile passeggero é stato rinvenuto un “panetto” rivelatosi poi essere un Kg. di cocaina. L’uomo é stato arrestato per detenzione e traffico di sostanza stupefacente e condotto presso la casa circondariale di Cassino a disposizione dell’autorità giudiziaria competente. Tragedia in città: 47enne muore all'improvviso in casa. Inutile la corsa del 118 Cassino, furia alla Asl per la lunga attesa: minaccia il personale.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Approfondimenti su Cassino Polizia Da Bergamo a Bari con 6 kg di cocaina nell'auto: arrestato 21enne Caserta: 21 kg di cocaina in auto, arrestato dopo inseguimento sull’A1 La polizia ha fermato un uomo sull’A1 dopo un inseguimento di oltre 40 chilometri. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. NAPOLI: SORPRESO CON 80 KG DI COCAINA, 25ENNE ARRESTATO Ultime notizie su Cassino Polizia Argomenti discussi: Da 4,1 a 1,1 kg equivalenti: uno studio di Bankitalia evidenzia che con lo smart working si tagliano i tre quarti di CO2; Colico: controlli in stazione, preso uno spacciatore; DANGERHOLM CREA LA MONSTER GRAVEL PIÙ LEGGERA AL MONDO, UNA SCOTT SCALE CON DROPBAR DA 7 KG; Perugia, arrestato 37enne con due chili e mezzo di droga: trovati18 mila euro in contanti. Blitz antidroga a Portici: sequestrato un chilo di cocaina, preso 46enne >> https://tinyurl.com/sr3cd5sd facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.