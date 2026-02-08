Maxi-sequestro di droga in zona industriale | arrestato con oltre un quintale di cocaina

Questa mattina a Massa, in Toscana, è stato effettuato un maxi-sequestro di droga. La polizia ha trovato oltre un quintale di cocaina nascosto in un deposito della zona industriale. Un uomo di nazionalità rumena è stato arrestato sul posto. La droga, con un valore stimato di almeno tre milioni di euro, era pronta per essere distribuita. L’intervento ha svelato un traffico di grosse dimensioni, che gli investigatori stanno ora cercando di smantellare.

Un carico di cocaina dal valore stimato di almeno tre milioni di euro è stato scoperto a Massa, in Toscana, portando all’arresto di un uomo di nazionalità rumena. La scoperta, avvenuta nella mattinata del 2 febbraio scorso, ha svelato un traffico di stupefacenti potenzialmente destinato a rifornire le piazze di spaccio del nord-ovest italiano. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato della Questura apuana, si è concentrata su un autoarticolato con targa straniera, fermato a ridosso della zona industriale dello stadio di Massa, un’area che negli ultimi tempi era stata oggetto di crescenti preoccupazioni a causa di una serie di furti ai danni di mezzi di trasporto.🔗 Leggi su Ameve.eu

