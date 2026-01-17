Controlli nel cuore della città Tre denunce per alcol e armi

Nelle ultime settimane, i controlli nelle zone centrali hanno portato a tre denunce per possesso di alcol e armi. Questi interventi sono parte di un impegno costante per garantire la sicurezza urbana. La situazione richiede attenzione e collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, per mantenere la tranquillità e prevenire comportamenti che compromettono la comunità.

"Sono seriamente preoccupato per la deriva delinquenziale che sta avvenendo quasi tutte le notti nella nostra città. Vandalismi, come alla libreria Mondadori di piazza Vittoria, danneggiamenti alle auto in sosta e anche spari contro le vetrine di tre locali. Auspico un coordinamento maggiore delle forze dell'ordine con il Comune di Pavia perché così non si può andare avanti". Nei giorni scorsi il consigliere regionale e comunale Alessandro Cantoni aveva chiesto più attenzione soprattutto nelle notti pavesi, mentre il sindaco Michele Lissia aveva invitato i cittadini "a nutrire la massima fiducia nelle istituzioni che collaborano con grande impegno per garantire la massima sicurezza ai cittadini e alle cittadine".

