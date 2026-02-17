Catania Ciclone Harry | Fondi fino a 5.000€ per riparare le case danneggiate Come fare domanda e documenti necessari
A Catania, il ciclone Harry ha causato danni alle case e il Comune ha aperto un fondo di emergenza da 5.000 euro per aiutare le famiglie. Le persone colpite devono presentare una richiesta con documenti specifici per ottenere i contributi. La procedura riguarda chi ha subito danni diretti alle proprie abitazioni a causa della tempesta.
Catania, Dal Ciclone Harry ai Primi Aiuti: Ecco Come Richiedere i Contributi per i Danni. Catania si prepara a sostenere le famiglie colpite dal ciclone Harry, mettendo a disposizione un fondo di emergenza per la riparazione delle abitazioni danneggiate. Il Comune ha attivato le procedure per l’erogazione di contributi fino a 5.000 euro, in linea con le disposizioni dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 30 gennaio 2026, per alleviare le difficoltà di chi ha subito danni a causa delle recenti intemperie. Una Ricognizione dei Danni e un Sostegno Economico Immediato. Il ciclone Harry ha lasciato un segno profondo nel tessuto sociale ed economico di Catania e delle aree circostanti.🔗 Leggi su Ameve.eu
Ciclone Harry, cambia l'avviso sui ristori per le imprese danneggiate: più facile fare domandaLe imprese colpite dal Ciclone Harry potranno chiedere i ristori in modo più semplice.
Così depredavano le imbarcazioni danneggiate dal ciclone Harry a Catania, 4 giovani arrestatiQuattro giovani sono stati arrestati a Catania con l’accusa di aver preso di mira un’imbarcazione danneggiata dal ciclone Harry.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: CONFINDUSTRIA CATANIA, PARTE LA RACCOLTA FONDI DOPO IL CICLONE HARRY E LA FRANA DI NISCEMI; Danni del ciclone Harry, procedure più snelle per ottenere i ristori; Ciclone Harry, ristoratore di Santa Tecla ricominciamo da sotto-zero; Dopo l’emergenza, serve la ripartenza. A Catania il consiglio straordinario post Harry: Progettiamo una città che sappia convivere con la natura.
Confindustria Catania, raccolta fondi per ciclone Harry e frana di NiscemiLe conseguenze del ciclone Harry e la grave frana che ha interessato il comune di Niscemi hanno lasciato sul territorio danni strutturali rilevanti e famiglie in condizioni di forte difficoltà. (ANSA) ... ansa.it
Catania, on line i moduli per richiedere sostegno economico per i danni del ciclone HarryIl Comune di Catania ha avviato la ricognizione finalizzata all’erogazione delle prime misure economiche di pronto sostegno a favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e ... lasicilia.it
Via alla richieste delle domande di indennizzo per i danni del ciclone Harry, piattaforma aperta facebook