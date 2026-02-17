Catania Ciclone Harry | Fondi fino a 5.000€ per riparare le case danneggiate Come fare domanda e documenti necessari

A Catania, il ciclone Harry ha causato danni alle case e il Comune ha aperto un fondo di emergenza da 5.000 euro per aiutare le famiglie. Le persone colpite devono presentare una richiesta con documenti specifici per ottenere i contributi. La procedura riguarda chi ha subito danni diretti alle proprie abitazioni a causa della tempesta.

Catania, Dal Ciclone Harry ai Primi Aiuti: Ecco Come Richiedere i Contributi per i Danni. Catania si prepara a sostenere le famiglie colpite dal ciclone Harry, mettendo a disposizione un fondo di emergenza per la riparazione delle abitazioni danneggiate. Il Comune ha attivato le procedure per l’erogazione di contributi fino a 5.000 euro, in linea con le disposizioni dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 30 gennaio 2026, per alleviare le difficoltà di chi ha subito danni a causa delle recenti intemperie. Una Ricognizione dei Danni e un Sostegno Economico Immediato. Il ciclone Harry ha lasciato un segno profondo nel tessuto sociale ed economico di Catania e delle aree circostanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Ciclone Harry, cambia l'avviso sui ristori per le imprese danneggiate: più facile fare domandaLe imprese colpite dal Ciclone Harry potranno chiedere i ristori in modo più semplice.

Così depredavano le imbarcazioni danneggiate dal ciclone Harry a Catania, 4 giovani arrestatiQuattro giovani sono stati arrestati a Catania con l’accusa di aver preso di mira un’imbarcazione danneggiata dal ciclone Harry.

