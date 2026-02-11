Così depredavano le imbarcazioni danneggiate dal ciclone Harry a Catania 4 giovani arrestati

Quattro giovani sono stati arrestati a Catania con l’accusa di aver preso di mira un’imbarcazione danneggiata dal ciclone Harry. I ragazzi, tutti minorenni o giovani adulti, avrebbero cercato di depredare la barca, approfittando delle condizioni di crisi causate dal maltempo. Le forze dell’ordine sono intervenute e li hanno fermati sul posto. Ora sono in attesa di essere sentiti, mentre l’indagine cerca di capire se ci siano altri complici o eventuali collegamenti con altri episodi simili.

È di quattro arresti e una sanzione amministrativa di circa 1.000 euro ciascuno il bilancio dell'operazione condotta dalla Polizia Ferroviaria a Catania, dove alcuni giovani sono stati sorpresi a rubare su un'imbarcazione danneggiata dal ciclone Harry. I fatti sono avvenuti nei giorni scorsi, quando gli agenti hanno fermato i responsabili mentre tentavano di allontanarsi con la refurtiva. Operazione della Polizia Ferroviaria: la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l'intervento è avvenuto durante i controlli notturni svolti dagli agenti della Sezione Polizia Ferroviaria di Catania.

