Stretta dei Carabinieri | droga guida senza patente e un arresto

Continua l’attività di controllo dei Carabinieri di Avellino, che nel rispetto delle direttive del Prefetto, hanno intensificato i controlli sul territorio. Recentemente, sono state effettuate operazioni mirate che hanno portato a sequestri di droga, a verifiche sulla guida senza patente e all’arresto di un soggetto. Questi interventi testimoniano l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza pubblica e nel contrastare illegalità e devianze.

Proseguono i controlli a tappeto che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino che, nel dare seguito alle direttive già impartite dal Prefetto di Avellino, la Dott.ssa Rossana Riflesso, mette in campo una serie di servizi che attraverso dispositivi a maglie sempre più strette, mirano a monitorare settori e comuni ritenuti particolarmente esposti a rischio. In tale contesto la Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano ha coordinato mirati servizi di prevenzione che hanno interessato anche diversi locali pubblici. In meno di 24 ore, stati sottoposti a controllo ispettivo ben tre diverse attività commerciali, controlli che hanno permesso di segnalare amministrativamente, per uso personale di sostanze stupefacenti, un individuo di Montefusco, trovato in possesso di modica quantità di cocaina.

