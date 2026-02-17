Cassino bomba carta | le telecamere decisive per incastrare l’autore

A Cassino, una bomba carta esplosa in via Capocci e causata da un atto di vandalismo ha spinto le forze dell’ordine a puntare tutto sulle telecamere di sorveglianza. Le immagini registrate da telecamere pubbliche e private hanno permesso di identificare in poche ore il responsabile, evitandogli di sfuggire alla cattura. Un dettaglio importante è che alcune riprese mostrano chiaramente il momento in cui l’autore ha lasciato l’ordigno, facilitando le indagini.

Le immagini hanno consentito alla Polizia di Stato di ricostruire la fuga e identificare in tempi rapidissimi il responsabile Il punto chiave dell'inchiesta sulla bomba carta esplosa in via Capocci è uno solo: le telecamere. È grazie alla rete di videosorveglianza, pubblica e privata, che gli investigatori sono riusciti a risalire in tempi rapidissimi all'autore del grave gesto che solo per un caso non ha provocato conseguenze ben più drammatiche. Gli investigatori della squadra di polizia giudiziaria del Commissariato che sono stati i primi ad arrivare sul posto, insieme ai colleghi della Squadra Mobile, hanno acquisito e analizzato una lunga serie di filmati.

La polizia di Ferrara ha arrestato il rapinatore che ha preso di mira due tabaccherie nel centro città.

Nel cuore di Garlasco, le ultime ore portano alla luce sviluppi sorprendenti nel caso che ha sconvolto la comunità anni fa.

