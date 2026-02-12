Preso il rapinatore delle tabaccherie | decisive le riprese delle telecamere di sorveglianza - VIDEO

La polizia di Ferrara ha arrestato il rapinatore che ha preso di mira due tabaccherie nel centro città. Le telecamere di sorveglianza hanno catturato i momenti chiave, permettendo agli agenti di identificare e fermare l’uomo. Le rapine sono avvenute lunedì 2 e giovedì 5, entrambe con la stessa modalità: minacce con arma e poche parole, come “cinque minuti”, pronunciate con un forte accento dell’est. La cattura arriva dopo una serie di indagini che hanno portato alla visione delle registrazioni

“.cinque minuti”. Queste semplici parole, pronunciate con un accento marcatamente dell’est, hanno segnato l’uscita dalla scena del crimine dell’uomo che, lunedì 2 e giovedì 5, ha messo a segno due rapine a mano armata in altrettante tabaccherie del centro di Ferrara. Con quelle parole infatti, il rapinatore ha intimato alle vittime il tempo che avrebbero dovuto attendere prima di poter chiamare il 112. Tempo che, nei suoi piani, gli sarebbe stato sufficiente per svanire tra le vie della città. Quelle due sere, sul posto erano intervenuti i carabinieri per raccogliere i primi elementi utili all’avvio delle indagini.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Approfondimenti su Ferrara Rapine Procione ubriaco in negozio di liquori, il video delle telecamere di sorveglianza Texas, tentano di rubare bancomat e devastano il negozio: il video delle telecamere di sorveglianza La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Ferrara Rapine Argomenti discussi: Preso il rapinatore seriale degli alberghi: arrestato a Ostia in un hotel dove lavorava come receptionist; Roma, preso il rapinatore degli hotel del centro: si nascondeva a Ostia; Ferrara. Carabinieri: preso il rapinatore delle tabaccherie; La rapina da film, gli spari altezza uomo contro i carabinieri durante la fuga e la cattura ripresa dall'alto - FoggiaToday. Due colpi in due giorni nelle farmacie di Quarto Oggiaro: preso il rapinatore con il coltelloDue farmacie in due giorni, rapinate con lo stesso metodo: il volto improvvisamente coperto, un grosso coltello da cucina agitato davanti al farmacista e ai clienti, i soldi arraffati dalla cassa e la ... msn.com Napoli. Rapinatore inseguito e arrestato in piazza Garibaldi, preso dopo il colpoLa Polizia Locale ha arrestato un uomo che aveva appena rapinato una turista canadese, sottraendole il telefono cellulare. Gli agenti dell’Unità Operativa Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali ... internapoli.it «È una buona notizia che la polizia abbia preso il rapinatore, tuttavia, serve maggiore certezza della pena. Sapere che tra poco sarà libero sconforta moltissimo». La nipote della 96enne aggredita in via Chierici sabato 31 gennaio plaude al lavoro della Squad - facebook.com facebook Cervia, rapinatori notturni per passatempo. Preso uno degli indagati x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.