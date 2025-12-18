Garlasco la scoperta bomba proprio in queste ore decisive
Nel cuore di Garlasco, le ultime ore portano alla luce sviluppi sorprendenti nel caso che ha sconvolto la comunità anni fa. L’omicidio di Chiara Poggi, ancora avvolto nel mistero, torna a riaccendere l’interesse pubblico, alimentando nuove ipotesi e interrogativi sulla verità dietro quella tragica vicenda.
Il delitto di Garlasco continua a essere al centro dell’attenzione pubblica, a molti anni dall’omicidio di Chiara Poggi nella villetta di famiglia. Nonostante il percorso giudiziario si sia concluso con una sentenza definitiva, il caso resta uno dei più analizzati e discussi della cronaca nera italiana, anche per via dei numerosi elementi tecnici tornati periodicamente sotto esame. La condanna di Alberto Stasi a 16 anni di reclusione ha definito l’esito processuale della vicenda, ma non ha posto fine al confronto fra chi ritiene il quadro probatorio sufficiente e chi continua a evidenziare presunti punti critici. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Leggi anche: “Aveva le chiavi di casa Poggi”. Garlasco, la scoperta in queste ore decisive
Leggi anche: “Ha mentito!”. Garlasco, la scoperta bomba su Lovati
Garlasco bomba in tv | Video intimo cambia tutto.
Garlasco, la bomba di Giletti: "Proprio sull'unica unghia di Chiara mai analizzata?". Sempio e il mistero del Dna "fantasma" - La bomba la sgancia Massimo Giletti a Lo stato delle Cose su Rai3 e non è un particolare banale. affaritaliani.it
Garlasco, il dna di Sempio sulle unghie di Chiara ora è una "prova" - Scoppia la guerra tra consulenti, ma la svolta nel caso Garlasco è cristallizzata. iltempo.it
Garlasco, la bomba su Sempio e la "profezia" di Panicucci: "Siamo vicini..." - Una notizia bomba e una clamorosa svolta nell'indagine su Garlasco e in particolare su Andrea Sempio, unico indagato della nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi. iltempo.it
Garlasco, perquisita una casa di proprietà dell'ex carabiniere Sapone - Ore 14 Sera 20/11/2025
Chiara Poggi cercava aiuto. Lo rileva una goccia di sangue scoperta sotto la cornetta del telefono fisso della villetta di Garlasco. La ragazza, uccisa il 13 agosto 2007, provo a chinare qualcuno. Non si trattò quindi di una morte improvvisa né di un aggressore c - facebook.com facebook
#Garlasco La procura di Pavia acquisirà le foto inedite di Andrea Sempio davanti alla casa dei Poggi, poche ore dopo la scoperta del cadavere di Chiara. Il 37enne, nuovo indagato per l'omicidio, era assieme al padre. Ai Carabinieri disse di essere passato x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.