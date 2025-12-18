Nel cuore di Garlasco, le ultime ore portano alla luce sviluppi sorprendenti nel caso che ha sconvolto la comunità anni fa. L’omicidio di Chiara Poggi, ancora avvolto nel mistero, torna a riaccendere l’interesse pubblico, alimentando nuove ipotesi e interrogativi sulla verità dietro quella tragica vicenda.

© Tvzap.it - Garlasco, la scoperta bomba proprio in queste ore decisive

Il delitto di Garlasco continua a essere al centro dell’attenzione pubblica, a molti anni dall’omicidio di Chiara Poggi nella villetta di famiglia. Nonostante il percorso giudiziario si sia concluso con una sentenza definitiva, il caso resta uno dei più analizzati e discussi della cronaca nera italiana, anche per via dei numerosi elementi tecnici tornati periodicamente sotto esame. La condanna di Alberto Stasi a 16 anni di reclusione ha definito l’esito processuale della vicenda, ma non ha posto fine al confronto fra chi ritiene il quadro probatorio sufficiente e chi continua a evidenziare presunti punti critici. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Leggi anche: “Aveva le chiavi di casa Poggi”. Garlasco, la scoperta in queste ore decisive

Leggi anche: “Ha mentito!”. Garlasco, la scoperta bomba su Lovati

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Garlasco bomba in tv | Video intimo cambia tutto.

Garlasco, la bomba di Giletti: "Proprio sull'unica unghia di Chiara mai analizzata?". Sempio e il mistero del Dna "fantasma" - La bomba la sgancia Massimo Giletti a Lo stato delle Cose su Rai3 e non è un particolare banale. affaritaliani.it

Garlasco, il dna di Sempio sulle unghie di Chiara ora è una "prova" - Scoppia la guerra tra consulenti, ma la svolta nel caso Garlasco è cristallizzata. iltempo.it