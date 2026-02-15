È Bastoni l’eroe dello scudetto interista della Marotta League Uno e trino nell’antisportività siamo al livello del gol di Muntari
Bastoni ha segnato il gol decisivo che ha assicurato lo scudetto all’Inter nella Marotta League, suscitando polemiche per il suo comportamento scorretto. La sua esultanza provocatoria e il gesto plateale hanno fatto discutere i tifosi, portando alla ribalta un episodio che ricorda il famoso gol di Muntari. Questo episodio ha acceso il dibattito sulla sportività nel calcio virtuale, mostrando come un singolo momento possa dividere le opinioni.
. Alessandro Bastoni è l’eroe dello scudetto interista della Marotta League. È lui il protagonista di Inter-Juventus. Lui che con una simulazione da Actors Studio fa espellere Kalulu e finalmente fa gettare la maschera a Padre Chivu che da questa sera non potrà più tenere i suoi sermoni sul calcio italiano. È semplicemente come gli altri (certo non ci voleva la zingara per capirlo). Sul punteggio di 1-1 tra Inter e Juventus, Bastoni parte in contropiede, capisce che può mettere in atto una finzione che ricorda la scena finale di “Roma città aperta” e stramazza al suolo come se fosse stato colpito da una mitragliata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
L’Inter batte la Juventus 3-2 e può festeggiare lo scudetto della Marotta League
L’Inter ha vinto contro la Juventus 3-2 grazie a una doppietta di Lautaro Martinez, una vittoria che le permette di avvicinarsi ulteriormente allo scudetto.
Stramazza al suolo come Anna Magnani in Roma città aperta, chiede il giallo per il povero Kalulu e poi esulta. Tutto normale, almeno ha posto fine all'ipocrisia di Padre Chivu (di questo ringraziamo Bastoni) che ora non potrà più tenere sermoni.
"Ladri, Bastoni pagliaccio e arbitro incommentabile: la Marotta League". Furia dei tifosi #Juve sui social x.com
Perché per padre Chivu gli arbitri italiani non sono un problema (la Marotta League) Questa partita l'inter non l'avrebbe mai vinta e molto probabilmente persa per cone si era messa. Ma non potevano far riaprie il campionato.Partita falsata fin da subito. Dobbi facebook