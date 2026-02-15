Bastoni ha segnato il gol decisivo che ha assicurato lo scudetto all’Inter nella Marotta League, suscitando polemiche per il suo comportamento scorretto. La sua esultanza provocatoria e il gesto plateale hanno fatto discutere i tifosi, portando alla ribalta un episodio che ricorda il famoso gol di Muntari. Questo episodio ha acceso il dibattito sulla sportività nel calcio virtuale, mostrando come un singolo momento possa dividere le opinioni.

. Alessandro Bastoni è l’eroe dello scudetto interista della Marotta League. È lui il protagonista di Inter-Juventus. Lui che con una simulazione da Actors Studio fa espellere Kalulu e finalmente fa gettare la maschera a Padre Chivu che da questa sera non potrà più tenere i suoi sermoni sul calcio italiano. È semplicemente come gli altri (certo non ci voleva la zingara per capirlo). Sul punteggio di 1-1 tra Inter e Juventus, Bastoni parte in contropiede, capisce che può mettere in atto una finzione che ricorda la scena finale di “Roma città aperta” e stramazza al suolo come se fosse stato colpito da una mitragliata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

È Bastoni l'eroe dello scudetto interista della Marotta League. Uno e trino nell'antisportività, siamo al livello del gol di Muntari

L’Inter ha vinto contro la Juventus 3-2 grazie a una doppietta di Lautaro Martinez, una vittoria che le permette di avvicinarsi ulteriormente allo scudetto.

